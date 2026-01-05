El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos se encarga de realizar seguimiento sobre los movimientos financieros de todos los contribuyentes. Aquellos ciudadanos que no cumplen con sus responsabilidades pueden enfrentar un embargo de bienes y cuentas bancarias.

El proceso del IRS incluye varios pasos previos antes del embargo definitivo. Una vez agotados los avisos, la agencia puede avanzar legalmente para recuperar las deudas impagas, lo que podría golpear los patrimonios de muchos ciudadanos y residentes que pasaron por alto la obligación.

Es oficial: IRS embargará los bienes y las cuentas bancarias de las personas en esta lista

El Gobierno mantiene un protocolo firme para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales y dejan pasar los avisos oficiales. El organismo tributario puede avanzar con embargos sobre cuentas bancarias, bienes personales y salarios cuando un contribuyente no responde a los requerimientos formales.

IRS embarga todos los bienes e interviene las cuentas bancarias de los contribuyentes que no salden sus deudas. Fuente: Archivo.

Esta medida abarca tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros. La normativa establece que el retraso reiterado en un trámite fiscal puede desencadenar acciones que afectan directamente el patrimonio, incluso cuando la deuda no es elevada.

¿Cómo se puede prevenir un embargo de IRS?

El organismo fiscal envía avisos previos que notifican sobre montos adeudados y pasos pendientes. Cuando la persona no responde y el plazo administrativo se agota, la autoridad queda habilitada para tomar medidas que buscan recuperar la deuda mediante el embargo de activos financieros.

El embargo puede alcanzar cuentas bancarias, salarios y bienes materiales. Esto incluye automóviles, propiedades y cualquier activo capaz de cubrir el monto adeudado más los intereses acumulados. La acción se mantiene activa hasta que la deuda queda completamente saldada.

El proceso no distingue entre grandes y pequeñas deudas. La acumulación de intereses y la falta de respuesta a las notificaciones desencadenan el mismo tratamiento. También puede aplicarse cuando el contribuyente no actualiza información básica como su domicilio fiscal, lo que impide recibir las comunicaciones oficiales.