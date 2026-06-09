El Internal Revenue Service (IRS) posee un mecanismo de embargos a través del que puede intervenir todo tipo de bienes.

El Internal Revenue Service (IRS) posee un mecanismo de embargos a través del que puede intervenir todo tipo de bienes, como por ejemplo salarios, si un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales.

No obstante, no se trata de un proceso automático sino de una medida que el organismo está autorizado a tomar llegado el momento. Antes de hacerlo, el contribuyente recibirá varias notificaciones advirtiendo sobre esta posibilidad.

El IRS podrá embargar una parte del salario de trabajadores que tengan deudas tributarias impagas. Shutterstock y EFE | El Cronista

IRS embargará uno por uno los salarios a todos estos trabajadores: ¿Cuándo pueden embargar mi sueldo?

El IRS podrá embargar una parte del salario de trabajadores que tengan deudas tributarias impagas y no hayan respondido a los avisos de cobro que haya enviado la agencia.

No obstante, un Wage Levy no es un proceso automático. Antes de implementar esta medida el IRS debe seguir una serie de pasos:

Determinar que existe una deuda tributaria Enviar una factura o aviso de pago Remitir varios recordatorios de cobro Enviar una “Final Notice of Intent to Levy” y el aviso sobre el derecho a una audiencia Esperar al menos 30 días para que el contribuyente responda o regularice la situación

Solo en el caso de que el contribuyente no haya tomado las acciones requeridas por el IRS, el organismo podrá avanzar con un embargo salarial.

¿Cómo funciona un embargo del IRS al salario de un contribuyente?

El IRS podrá ordenar que el empleador retenga una parte del salario y lo envíe directamente al Gobierno federal. Cuando este proceso comienza, el embargo no solo alcanza a un sueldo, sino que continúa y retiene una parte en cada periodo de pago hasta que tenga lugar alguna de estas situaciones:

La deuda queda totalmente cancelada

El contribuyente acuerda otra forma de pago con el IRS

El organismo libera el embargo

Expira el período legal de cobro

Vale aclarar que IRS no embargará el 100% del salario, ya que una parte queda protegida según lo que establece el estado civil y la cantidad de dependientes declarados por el trabajador.

¿Cómo evitar que embarguen mi salario?: información importante que todos deben tener en cuenta

Si se desea evitar un embargo, lo más recomendado es actuar antes de que transcurran los 30 días posteriores a la llegada de la Notificación Final de Intención del Embargo. Se podrán tomar cualquiera de estas alternativas: