En Estados Unidos, el calendario oficial de días festivos contempla en su totalidad 11 fechas feriado que están destinadas a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

Durante estos días, los clientes de instituciones como Bank of America y Wells Fargo tendrán que contemplar que todas las sucursales bajan sus persianas y cesan su atención presencial, por lo que se suspenderán los trámites en persona.

En ese marco, el próximo cierre tendrá lugar en septiembre, con motivo de Labor Day o Día del Trabajo y durará 24 horas. Durante este día tan sólo se permitirán los trámites online o con ATMs.

Cierre de Bank of America y Wells Fargo en todo el país: qué día será

El Día del Trabajo se celebra en Estados Unidos año tras año el primer lunes de septiembre, que este año caerá lunes 7 de septiembre.

“En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un feriado para reconocer el aporte de los trabajadores al país. En 1894, el Congreso decretó el primer lunes de septiembre como día feriado federal”, indica USA.gov.

Los cajeros automáticos estarán disponibles durante estos días.

Las operaciones qué podrán hacerse durante estas 24 horas en Bank of America y Wells Fargo

Es importante tener en cuenta que, pese al cierre de sucursales, los diferentes ATMs de ambos bancos mantendrán su funcionamiento ordinario para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc.

Por otra parte, los servicios online de los bancos también mantienen su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web según cada caso para conocer cuáles son los servicios que estarán disponibles y cuáles podrían presentar demoras.