Estados Unidos, México y República Dominicana exigen a los viajeros presentar el pasaporte con una vigencia mínima vigente para autorizar el ingreso al país . Quienes postergan la renovación del documento pueden quedar impedidos de abordar el vuelo o cruzar la frontera.

La CBP, la SRE de México y la DGM de República Dominicana confirmaron que el control se aplica en aeropuertos y pasos fronterizos. Cada país fija su propio criterio de vigencia mínima.

¿Qué vigencia de pasaporte exige cada país?

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso , según la CBP. Ese estándar también lo aplican la mayoría de las aerolíneas.

México no exige una vigencia mínima fija: el pasaporte solo debe estar válido durante toda la estancia del viajero. República Dominicana mantiene como regla general seis meses de vigencia al momento del ingreso .

Los requisitos vigentes por país son los siguientes:

Estados Unidos: mínimo de seis meses de vigencia, exigidos por CBP y aerolíneas.

México: pasaporte vigente durante toda la estancia, sin mínimo fijo por ley.

República Dominicana: seis meses de vigencia como regla general, con excepción vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 para turistas de un grupo específico de países.

Estados Unidos, México y República Dominicana exigen a los viajeros presentar el pasaporte con una vigencia mínima vigente para autorizar el ingreso al país. Shutterstock

¿Cómo afecta esta exigencia a los viajeros?

Un pasaporte que no cumple con el margen exigido puede derivar en el rechazo del embarque desde el aeropuerto de origen. También puede impedir el ingreso al llegar al destino, aunque el viajero tenga pasajes confirmados.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite de renovación con varios meses de anticipación. Verificar la fecha de vencimiento antes de reservar el viaje evita que un trámite pendiente arruine el itinerario.