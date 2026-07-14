El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede realizar visitas domiciliarias y aplicar sanciones a los contribuyentes que no resolvieron sus obligaciones fiscales pendientes. La medida alcanza a quienes omitieron el pago de impuestos federales o no respondieron a notificaciones previas del organismo.

La agencia recurre a este mecanismo en casos puntuales, después de enviar avisos por correo que muchos contribuyentes no atienden a tiempo. El objetivo es verificar declaraciones y destrabar auditorías que quedaron sin resolución.

¿A quiénes alcanza esta medida del IRS?

El procedimiento no es automático ni masivo. Antes de cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que advierte sobre una revisión en curso y solo si esta no obtiene respuesta el caso avanza hacia una auditoría formal.

Cuando persisten irregularidades sobre lo declarado, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar datos y analizar documentación . Según el organismo, se trata de casos poco frecuentes, activados únicamente ante incumplimientos reiterados.

Estos son los canales que el IRS utiliza de forma oficial antes de una visita:

Llamadas autorizadas posteriores a la notificación escrita

Correspondencia enviada por el Servicio Postal de EE.UU.

Fax para verificación de información laboral

Nunca a través de redes sociales, mensajes privados o pedidos de pago inusuales

Cuando persisten irregularidades sobre lo declarado, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar datos y analizar documentación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué deben hacer las familias frente a una inspección del IRS?

Durante la visita, el agente puede solicitar comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial y comunicarse con terceros si lo considera necesario. Los agentes de ingresos son quienes llevan adelante estos exámenes y supervisan los registros financieros del caso.

El fisco aclaró que nunca exige pagos inmediatos, no retira licencias ni amenaza con acciones policiales mediante llamadas automáticas. Ante cualquier contacto sospechoso, se recomienda verificar la identidad del agente antes de entregar información.