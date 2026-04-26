La técnica conocida como popurrí en olla ha ganado popularidad recientemente debido a su naturaleza económica, a la opción de reutilizar restos de frutas y a su adaptabilidad a las distintas estaciones del año. Este método simplemente requiere agua y una mezcla de ingredientes aromáticos. Calentar cáscara de limón, canela y romero se presenta como una forma sencilla de elaborar un simmer pot, una técnica artesanal que permite perfumar el hogar sin la necesidad de aerosoles o fragancias artificiales. En cuestión de minutos, el vapor liberado proporciona un aroma fresco y cálido que transforma el entorno. Entre sus beneficios más destacados: Su función principal es aromatizar los espacios de manera natural. El vapor contribuye a neutralizar olores intensos y crea una sensación de limpieza y calidez sin la necesidad de utilizar productos químicos. Las combinaciones pueden variar con frutas, especias o hierbas según preferencia. Se sugiere esta opción debido a que es accesible, fácil de realizar y permite gestionar la intensidad del aroma. Además, no requiere dispositivos eléctricos específicos. Los princiapales beneficios de esta preparación: Es importante no dejarlo sin supervisión y apagar el fuego antes de que el agua se evapore por completo. También puede hacerse en olla de cocción lenta.