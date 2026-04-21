El uso del dólar en América Latina es una práctica extendida en varias economías, pero un país de la región busca cambiar esa lógica con una estrategia que apunta a fortalecer su moneda local y reducir la dependencia externa. Se trata de Uruguay, donde el Banco Central del Uruguay impulsa medidas para incrementar el uso del peso uruguayo y limitar progresivamente la utilización del dólar en distintas operaciones. Durante años, el dólar ha sido utilizado en el país como referencia para ahorro personal, operaciones inmobiliarias y contratos de alto valor. Sin embargo, esta dependencia genera efectos como: El Banco Central inició una política activa para reducir esta dependencia. Entre las principales líneas de acción se destacan: