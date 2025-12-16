La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial cuáles serán las nuevas fechas de pago correspondientes al primer depósito de 2026, que se modificaron debido a un feriado contemplado en el calendario de días festivos federales.

En ese sentido, el pago de enero no se emitirá ese mismo mes, sino de manera previa para los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Oficial | El Seguro Social canceló todos los pagos de este mes: ¿cuándo podrán cobrar?

De acuerdo con lo estipulado por el calendario de pagos de SSA, los beneficiarios de SSI cobran su prestación el primero de cada mes, siempre y cuando esta fecha caiga día hábil, sin embargo, cuando el día de pago coincida con un feriado o fin de semana, la prestación se adelanta.

Por este motivo, el depósito de SSI correspondiente a enero se adelantará del jueves 1 de enero, que es feriado federal, al miércoles 31 de diciembre y ya tendrá aplicado el aumento COLA 2026.

El resto de las prestaciones no se ven afectadas.

¿Habrá pago en enero a los beneficiarios?

Habrá un depósito SSI el 30 de enero, pero también corresponde a un pago adelantado, en este caso de febrero, porque el 1/02/2026 caerá domingo, por lo que se anticipa al primer día hábil previo.

Todos los pagos 2026 tendrán el aumento COLA aplicado y será representativo de un 2.8% de aumento para cada prestación administrada por SSA.