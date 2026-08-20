Conoce el beneficio fiscal que ofrece el Gobierno para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el organismo de recaudación de Estados Unidos. El encargado de recibir las declaraciones de impuestos, ejecutar las penalizaciones a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales y de ordenar los reembolsos en caso de que correspondan a quienes solicitan créditos fiscales.

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, por su nombre en inglés) está destinado a trabajadores de medios y bajos ingresos con o sin hijos calificados reclamados . Es compatible con otros créditos fiscales y su monto es 100% reembolsable.

IRS depositará 4.427 dólares en las cuentas bancarias de los trabajadores y familias que cumplan con los requisitos del EITC: ¿Cuáles son y quiénes pueden reclamarlo?

Para poder reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, el contribuyente debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener ingresos de trabajo , ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.

Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal durante todo el año.

Debe contar con un Número de Seguro Social (SSN).

Si tiene hijos, deben calificar y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Si no tiene hijos, debe tener entre 25 y 64 años.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el organismo de recaudación de Estados Unidos. EFE y Freepik | El Cronista USA

¿Cuáles son los montos del EITC para el año fiscal 2026?

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo varía en función de cuántos hijos calificados haya reclamado el contribuyente. Los montos vigentes para el año fiscal 2026 son: