Un nuevo frente político se abre en Washington tras la presentación de un proyecto que busca revivir el sistema IRS Direct File, la plataforma que permitía presentar la declaración de impuestos gratis directamente ante el fisco federal. Más de 160 legisladores demócratas respaldan la iniciativa que apunta a revertir la eliminación del programa y reinstalarlo como una herramienta permanente para millones de contribuyentes en Estados Unidos. La propuesta, denominada Direct File Act, reaviva el debate sobre el rol del Estado en la preparación tributaria y vuelve a poner bajo la lupa la influencia de las grandes empresas privadas del sector. El proyecto es liderado por la senadora Elizabeth Warren y el congresista Brad Sherman, quienes plantean que el acceso a una presentación gratuita de impuestos debe convertirse en un derecho garantizado por ley. El sistema IRS Direct File había comenzado como programa piloto durante la administración de Joe Biden y se expandió progresivamente a más estados. Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el programa fue descontinuado. Posteriormente, el propio Servicio de Impuestos Internos confirmó que la herramienta ya no estaba disponible. De aprobarse la nueva ley, el organismo tributario no solo debería restablecer la plataforma, sino también ampliar su alcance hasta cubrir al menos al 50% de los contribuyentes en los estados participantes antes de la temporada fiscal 2028. La iniciativa busca que los ciudadanos puedan enviar su declaración de impuestos directamente al IRS sin intermediarios pagos. Además, obligaría a garantizar una integración fluida entre los sistemas estatales y la plataforma federal. Uno de los puntos centrales del proyecto es impedir que el IRS firme acuerdos que limiten su capacidad de ofrecer servicios gratuitos de preparación de impuestos online. También exigiría informes públicos anuales sobre el uso y alcance del programa. Es importante diferenciar este sistema del tradicional Free File, que funciona mediante acuerdos con empresas privadas. En ese esquema, los contribuyentes acceden a plataformas externas asociadas al IRS, pero no presentan la documentación directamente a través de un sistema gubernamental propio. El debate también involucra a compañías privadas del sector tributario. Empresas como Intuit —propietaria de TurboTax— y H&R Block han sido señaladas por legisladores que cuestionan el lobby ejercido para frenar el desarrollo de alternativas estatales gratuitas. Desde el entorno de Warren sostienen que la eliminación del programa favoreció a las firmas que cobran por la preparación de impuestos, en un mercado que mueve miles de millones de dólares cada año.