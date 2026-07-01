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IRS anuncia una nueva regla para las Trump Accounts: estas transferencias ya no tendrán que declararse

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó un comunicado a través de su página oficial en el que anunció una nueva guía para quienes realicen aportes a las denominadas Trump Accounts.

El organismo establece un “safe harbor” (puerto seguro) que permitiría que estos aportes queden exentos de presentar una declaración del impuestos sobre donaciones, siempre que se cumplan los requisitos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó un comunicado Shutterstock y EFE | El Cronista

IRS anuncia una nueva regla para las Trump Accounts: ¿Qué es el puerto seguro?

Lo que el IRS determina con este nuevo principio es que las contribuciones serán tratadas como donaciones completas porque no constituyen un interés futuro y que pueden acogerse a la exclusión anual del impuesto sobre donaciones. Por ello, no será necesario presentar una declaración del impuesto sobre donaciones.

¿A quiénes beneficia esta nueva regla?

Esta nueva regla beneficia a quienes cumplan con estas condiciones:

Es una persona física

Realiza aportes de dinero real

El aporte se realiza al beneficiario a menores de 18 años

Por lo tanto, esto puede beneficiar a padres, abuelos, y otros familiares.

¿Cuál es el límite que se puede aportar?

Se podrá depositar un límite general de contribuciones de 5,000 dólares por año, un monto que comenzará a ajustarse por inflación en 2028.

Para este monto no cuenta el depósito federal inicial de 1,000 dólares para el programa piloto, ni determinadas contribuciones gubernamentales.

Las Trump Accounts son cuentas de ahorro e inversión creadas bajo la ley Working Families Tax Cuts para menores de edad estadounidenses. Detalles a tener en cuenta: