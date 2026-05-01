Recibir una herencia implica mucho más que aceptar un bien. Supone asumir obligaciones legales y fiscales que, en muchos casos, no son evidentes desde el primer momento. En el caso de una vivienda heredada, la duda más frecuente aparece al hacer la declaración de la Renta. Aunque no siempre hay que tributar en el IRPF por recibir el inmueble, sí existen situaciones en las que la Agencia Tributaria exige incluirlo. La diferencia está en un detalle clave: el tipo de derecho recibido y el uso que se le da a la propiedad. El punto de partida es claro: heredar una vivienda no obliga a pagar IRPF de forma inmediata. La adquisición del inmueble se grava a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no en la Renta. Sin embargo, eso no significa que el inmueble quede fuera del radar fiscal. Según explica la propia Agencia Tributaria, determinados bienes pueden generar lo que se conoce como imputación de rentas inmobiliarias, incluso cuando no producen ingresos directos. El portal especializado Vanitatis recoge que, en muchos casos, los contribuyentes deben incluir la vivienda heredada en su declaración de la Renta, especialmente cuando tienen derecho de uso sobre ella o cuando el inmueble no está destinado a vivienda habitual. La situación más común es la de una vivienda heredada que queda vacía. En ese caso, si el inmueble no se alquila ni se utiliza como residencia habitual, Hacienda puede exigir su inclusión en la Renta. Esto se debe a la imputación de rentas inmobiliarias, un mecanismo por el cual la Agencia Tributaria asigna una renta ficticia al propietario por el simple hecho de disponer del inmueble. Este cálculo se basa en el valor catastral y suele situarse entre el 1,1% y el 2%, dependiendo de la revisión del catastro. Además, cuando la vivienda pertenece a varios herederos, cada uno debe declarar su parte proporcional. Esto ocurre incluso si el inmueble no genera ingresos reales, lo que suele generar confusión entre quienes consideran que solo se tributa cuando hay beneficios. Las viviendas heredadas en copropiedad son uno de los casos más habituales. Hermanos o familiares que reciben un inmueble deben gestionar no solo su uso, sino también su impacto fiscal. Según recoge Vanitatis con base en criterios de la OCU, si la vivienda no está alquilada, cada heredero debe incluir en su declaración de la Renta la parte proporcional correspondiente a su participación. Esto implica que, aunque ninguno obtenga ingresos, todos pueden verse obligados a tributar por esa imputación de renta. La clave está en el derecho de uso, no en el beneficio económico efectivo. Existe una excepción relevante que cambia por completo el escenario. Cuando una persona hereda únicamente la nuda propiedad, no tiene obligación de tributar en el IRPF por ese inmueble. Esto ocurre porque el titular de la nuda propiedad no puede usar ni disfrutar la vivienda. Ese derecho corresponde al usufructuario, que es quien debe asumir las obligaciones fiscales asociadas al uso del inmueble. En estos casos, el bien puede figurar en los datos fiscales, pero no afecta al resultado de la declaración. Esta distinción es fundamental para entender por qué no todas las herencias se declaran de la misma manera. La titularidad jurídica no siempre implica obligación fiscal directa. El tratamiento cambia por completo cuando la vivienda heredada se alquila o se vende. En estos casos, sí existe una renta real que debe declararse. Si el inmueble se alquila, los ingresos tributan como rendimientos del capital inmobiliario en la declaración de la Renta. Aquí ya no se aplica la imputación fáctica, sino que se declara el ingreso real, con posibilidad de deducir determinados gastos. En caso de venta, la operación genera una ganancia patrimonial que debe incluirse en el IRPF. Esta se calcula a partir de la diferencia entre el valor de adquisición, que suele ser el declarado en la herencia, y el valor de venta. La Agencia Tributaria exige declarar esta ganancia, independientemente del tiempo transcurrido desde la herencia. Por eso, antes de confirmar el borrador de la Renta, conviene revisar tres factores clave: el tipo de titularidad recibida, el uso del inmueble y la existencia de otros copropietarios. En función de esas variables, la obligación fiscal puede cambiar por completo.