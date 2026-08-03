En esta noticia México gana peso en la operación

DRUO redujo su expectativa de pagos procesados para 2026, al pasar de una meta inicial de u$s 520 millones a u$s 470 millones, debido a que el ticket promedio de las operaciones fue menor al previsto.

Sin embargo, la fintech especializada en domiciliación bancaria mantiene una perspectiva positiva para sus ingresos y espera cerrar el año 15% por encima de lo presupuestado.

Durante el primer semestre, la compañía procesó cerca de u$s $160 millones en pagos, un crecimiento de 61.7% frente al mismo periodo de 2025. Aunque el monto promedio de las operaciones fue menor al esperado, el número de transacciones superó ampliamente las previsiones.

De acuerdo con Simón Pinilla, cofundador de DRUO, las operaciones procesadas se multiplicaron por más de tres y terminaron más del doble de lo presupuestado. Tan sólo en junio, la plataforma superó el millón de operaciones, cinco veces más que las registradas un año antes.

“Los usuarios utilizaron más la plataforma, pero lo hicieron con un ticket promedio un poco más bajo de lo previsto”, explicó Pinilla.

Este mayor volumen de operaciones permitió que los ingresos de la fintech durante los primeros seis meses del año fueran equivalentes a 1.92 veces los obtenidos en el mismo periodo de 2025 y más de 15% superiores a lo presupuestado al inicio de 2026.

México gana peso en la operación

El crecimiento estuvo particularmente marcado en México, donde el volumen total de pagos procesados aumentó 274.9% durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025, mientras que el número de transacciones se disparó 556.9%.

México se consolidó como el segundo mercado de mayor crecimiento para DRUO, sólo detrás de Perú. La compañía también registró un incremento de 863.8% en el volumen procesado en Perú y de 53.6% en Colombia.

Para el segundo semestre, la fintech espera duplicar el volumen procesado durante la primera mitad del año y alcanzar u$s310 millones. La estrategia estará respaldada por el crecimiento de clientes, nuevos productos y su expansión internacional.

DRUO prevé realizar su primera transacción en producción en Chile durante el tercer trimestre y en Brasil durante el cuarto trimestre de 2026. Además, trabaja en el modelo operativo y regulatorio para habilitar operaciones en más de 30 países de la Unión Europea durante 2027.

La compañía atribuyó parte de su desempeño a una mayor frecuencia de uso de su plataforma, particularmente en un contexto donde las empresas buscan optimizar sus procesos de recaudo y reducir costos financieros.

“Cuando las tasas aumentan, optimizar el recaudo y reducir costos operativos adquiere aún más importancia. Cada día adicional en recuperar un pago tiene un impacto financiero para las empresas”, señaló Pinilla.

Tras alcanzar rentabilidad en flujo de caja durante 2025, DRUO busca mantener el crecimiento de su base de clientes, invertir en tecnología y fortalecer su presencia en México, con la expectativa de cerrar 2026 con flujo de caja mensual positivo.