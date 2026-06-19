En el estado de Illinois, a partir del 1 de julio , miles de conductores mayores dejarán de rendir el examen práctico de manejo para renovar su licencia de conducir, gracias a una nueva ley estatal. La medida, conocida como Road Safety & Fairness Act, busca simplificar el proceso para los adultos mayores que mantienen un buen historial al volante.

La ley, identificada como HB 1226, fue aprobada en Illinois y reescribe las reglas de renovación de licencias para un grupo específico de conductores senior. Según las autoridades estatales, el cambio responde a estadísticas de seguridad vial y no a una flexibilización general para todos los edades.

¿A quiénes beneficia el fin del examen de manejo?

La exención del examen práctico aplica únicamente a conductores de entre 79 y 86 años. Este grupo deberá rendir solo la prueba de la vista para renovar su licencia, sin necesidad de manejar frente a un evaluador.

Quienes tengan 87 años o más continuarán obligados a presentar ambos exámenes, el práctico y el de la vista, según establece la nueva normativa. Además, la ley modifica la frecuencia de renovación:

79 y 80 años: cada cuatro años

81 a 86 años: cada dos años

87 años o más: renovación anual

La exención del examen práctico aplica únicamente a conductores de entre 79 y 86 años.

¿Por qué se eliminó el examen práctico para este grupo?

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, explicó que los conductores mayores demostraron ser uno de los grupos más seguros en las rutas del estado . La nueva ley reemplaza, según el funcionario, suposiciones basadas en la edad por datos concretos sobre capacidad de manejo.

La organización AARP Illinois, que representa a 1,7 millones de afiliados, respaldó la reforma al considerar que prioriza la capacidad individual por sobre la edad. Quienes no encuadren en el rango beneficiado deberán seguir cumpliendo con los requisitos vigentes hasta el momento.