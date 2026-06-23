El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece normativas precisas cuando un contribuyente incurre en una deuda tributaria y no atiende los avisos oficiales. En caso de que los recordatorios formales no sean respondidos dentro del plazo estipulado, la agencia podría proceder con una de las acciones más drásticas: el embargo de salario.

Aunque muchos piensan que se trata de una decisión que se toma de manera inmediata, en realidad, es el resultado de un proceso previo de notificaciones . No obstante, una vez que se activa, el efecto puede percibirse en cada cheque de pago hasta que la deuda sea completamente saldada.

¿Qué implica el embargo salarial por parte del IRS y en qué circunstancias se lleva a cabo?

El denominado wage garnishment del IRS es un instrumento legal que permite a la autoridad tributaria retener una parte de los ingresos del trabajador para solventar deudas tributarias pendientes.

Este procedimiento puede llevarse a cabo luego de que el contribuyente reciba un Aviso Final de Intención de Embargo y no ejerza su derecho a responder o solicitar una audiencia dentro del plazo señalado.

Cuando se efectúa la medida:

El empleador recibe una orden formal.

Se determina qué proporción del salario puede ser retenida.

El descuento se implementa automáticamente en cada ciclo de pago.

A diferencia de otras sanciones, este embargo no se limita a un único cobro. Se mantiene vigente hasta que la obligación tributaria sea saldada por completo, o se alcance un acuerdo con la entidad competente.

Además de los salarios, el IRS también tiene la potestad de intervenir cuentas bancarias y, en circunstancias extremas, llevar a cabo la confiscación de bienes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece normativas precisas cuando un contribuyente incurre en una deuda tributaria y no atiende los avisos oficiales.

El procedimiento esencial que numerosos trabajadores pasan por alto

Cuando el embargo afecta el sueldo, el empleador tiene la obligación de proporcionar al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil. Este documento es fundamental, ya que permite determinar qué parte de los ingresos podría estar resguardada.

El plazo para su implementación es corto: únicamente tres días. Si no se presenta dentro del tiempo estipulado, el cálculo se lleva a cabo bajo condiciones menos favorables, lo cual podría incrementar el monto retenido en cada pago. Este aspecto, que frecuentemente pasa desapercibido, puede representar una diferencia significativa en el impacto mensual en la situación financiera del contribuyente .

Cómo prevenir o suspender el embargo por parte del IRS

A pesar de que la medida aparenta ser definitiva, existen opciones viables. El embargo del IRS puede ser suspendido si se cumplen algunas de las siguientes condiciones:

Se abona la totalidad de la deuda tributaria.

Se establece un plan de pagos aprobado por la agencia.

Se evidencia una situación de dificultad financiera notable.