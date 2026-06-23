En Estados Unidos, las responsabilidades fiscales pasan a ser compartidas cuando se trata de las parejas unidas en matrimonio legal.

En Estados Unidos, las responsabilidades fiscales pasan a ser compartidas cuando se trata de las parejas unidas en matrimonio legal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene una opción para que la pareja presente una Declaración de Impuestos Conjunta.

No obstante, el hecho de que las responsabilidades sean compartidas puede implicar consecuencias severas si no se respetan los plazos establecidos. Conoce todo al respecto.

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El Gobierno embarga y retiene activos de todas las parejas casadas que retrasen este trámite: ¿En qué casos aplica?

La responsabilidad tributaria es plenamente compartida entre las partes involucradas. Todas las parejas unidas en matrimonio deben llevar a cabo este procedimiento fiscal de manera puntual. Si la declaración se presenta tarde o no se presenta:

Se aplican multas por incumplimiento.

Se generan intereses sobre la deuda.

El caso puede escalar a instancias de cobro.

El peligro se incrementa con la prolongación en la regularización.

En caso de deuda persistente, el IRS puede avanzar sobre:

Cuentas bancarias conjuntas o individuales.

Salarios o ingresos de cualquiera de los cónyuges.

Bienes compartidos como propiedades o vehículos.

¿Cómo es declarar estando casado?

Cuando una pareja presenta una declaración conjunta ambos son responsables por la totalidad de la deuda. No importa quién generó el ingreso o el error, el IRS puede reclamar el monto completo a cualquiera de los dos.



