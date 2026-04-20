El incumplimiento de las obligaciones fiscales en Estados Unidos puede escalar rápidamente y derivar en consecuencias que afectan directamente el patrimonio. No presentar la declaración de impuestos es uno de los errores más graves, ya que activa mecanismos de control y cobro por parte de las autoridades. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que no presentaron su declaración y acumulan deudas fiscales pueden enfrentar medidas cada vez más severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes. Cuando una persona no presenta su declaración: Ante la falta de regularización, el IRS puede iniciar acciones directas para recuperar la deuda: