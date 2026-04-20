Estados Unidos ha anunciado un nuevo alivio fiscal que permitirá deducir hasta u$s 25.000 por año a aquellos trabajadores que reciban propinas como parte habitual de su ingreso. Esta medida, conocida como “No Tax on Tips”, comenzará a implementarse desde el año fiscal 2025 y estará vigente hasta 2028 .

Aunque no se trata de un pago directo, la deducción contribuye a disminuir el impuesto a pagar y puede actuar como un perdón parcial de deuda tributaria. Este beneficio está disponible para empleados y trabajadores independientes que cumplan con los requisitos establecidos por el IRS.

¿Quiénes son elegibles para el perdón de hasta 25,000 dólares en propinas?

La deducción está dirigida a personas que trabajen en ocupaciones donde las propinas sean habituales y recurrentes, siempre que esas actividades ya recibieran propinas antes del 31 de diciembre de 2024.

Condiciones principales:

Aplica a empleados y autónomos.

Las propinas deben estar declaradas en formularios W-2, 1099 o Formulario 4137.

El tope anual es de u$s 25.000 .

Para ingresos altos, el beneficio se reduce desde u$s 150.000 (u$s 300.000 en declaraciones conjuntas).

Es oficial: Estados Unidos perdonará hasta 25,000 dólares de deuda a todas las personas que trabajen en estas profesiones

¿Cuáles son las profesiones que reciben propinas según el Tesoro?

El Tesoro de Estados Unidos clasifica a las 80 ocupaciones elegibles para recibir el beneficio en ocho categorías:

Servicios de alimentos y bebidas

Entretenimiento y eventos

Hospitalidad y atención al huésped

Servicios en el hogar

Servicios personales

Apariencia personal y bienestar

Recreación e instrucción

Transporte y entregas

Mecanismos de la deducción y requisitos del IRS

El beneficio puede reclamarse tanto con deducciones detalladas como sin ellas , lo que amplía su alcance. Sin embargo, quedan excluidos los trabajadores de Servicios Profesionales Especificados (SSTB) y los empleados de empresas clasificadas bajo ese régimen.

Es importante considerar que la inclusión de este beneficio puede resultar ventajosa para un amplio espectro de contribuyentes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas .

La normativa vigente permite que aquellos que no opten por deducciones detalladas también puedan acceder a este beneficio, lo que representa una oportunidad significativa para maximizar sus retornos fiscales.

Aspectos esenciales para presentar la reclamación: