El estado de Virginia anunció recientemente la finalización de un importante proyecto de infraestructura portuaria para que el puerto de Norfolk pueda recibir embarcaciones de mayor tamaño y mejorar el movimiento de mercancías, tanto para exportación como importación.

Esta obra, que tuvo una inversión de 450 millones de dólares, busca que los buques portacontenedores más grandes del comercio atlántico transiten con la totalidad de su carga sin inconvenientes.

Principales cambios de la renovación del puerto

La obra añadió mayor profundidad al canal comercial, por lo que ahora logró alcanzar un total de 55 pies.

Las autoridades estatales señalan que la mejora habilitará el tránsito simultáneo de grandes buques portacontenedores de manera bidireccional, lo que facilita las operaciones logísticas y aumenta el transporte de mercancías.

Las remodelaciones permitirán que los buques lleven mayor carga. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Se señaló además que esta ampliación puede favorecer a los exportadores agrícolas y forestales del Virginia debido a que los barcos cargarán más mercadería por el mismo costo de envío.

Información importante sobre esta obra de Virginia

El proyecto se enmarca dentro del programa de inversiones Gateway Investment Program, que busca modernizar las instalaciones portuarias del estado.

Además de la renovación reciente, el programa contempla inversiones como nueva infraestructura ferroviaria, terminales marítimas y muelles para incrementar la capacidad operativa.