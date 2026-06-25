En el momento de ingresar a Estados Unidos, es de suma importancia disponer de toda la documentación requerida de acuerdo a cada situación. Fuente: Shutterstock / EFE

En el momento de ingresar a Estados Unidos, es de suma importancia disponer de toda la documentación requerida de acuerdo a cada situación, con el fin de asegurar la tranquilidad de que no surgirán inconvenientes migratorios derivados de documentos o autorizaciones inadecuadas.

Por lo tanto, aunque la visa americana y el pasaporte pueden ser requeridos por las autoridades en los aeropuertos -según el tipo de viaje que se realice-, existe un documento alternativo que facilita la entrada legal de quienes abandonan el país por un período inferior a un año: la green card.

Estados Unidos permitirá la entrada legal a quienes aporten este documento.

Conforme a lo informado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los residentes legales permanentes tienen la posibilidad de salir de Estados Unidos en múltiples ocasiones y regresar sin inconvenientes, siempre que no tengan la intención de permanecer fuera por un periodo superior a un año.

“Si usted es titular de una tarjeta verde y no está ausente de Estados Unidos durante 1 año o más, es esencial que posea su tarjeta verde (I-551) o su visa de residente que regresa para poder reingresar al país”, declaran las autoridades.

En tales circunstancias, aunque no se requerirá la presentación del pasaporte, se recomienda llevarlo como medida de precaución.

La green card permite ingresar sin inconvenientes a EE.UU. siempre y cuando los viajes sean por menos de un año. Fuente: archivo.

Qué acciones deben tomar aquellos que no se ajusten a la normativa de viajar por menos de un año

Los portadores de green card que deseen viajar por un período superior a un año fuera del país deben gestionar previamente con USCIS un permiso de reingreso.

“Un permiso de reingreso otorga a un residente permanente legal o a un residente permanente condicional la posibilidad de solicitar la admisión a los Estados Unidos al regresar del extranjero durante la vigencia del permiso, sin la necesidad de obtener una visa de residente en la Embajada o Consulado de los Estados Unidos", se detalla.

Estos permisos son válidos por un plazo de dos años desde la fecha de emisión, lo que hace indispensable regresar al país antes de que dicha fecha se cumpla oficialmente.