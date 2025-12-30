El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que quienes ajusten un trámite clave antes de que termine el año pueden acceder a una devolución extra de dinero al presentar su declaración de impuestos. La medida apunta a contribuyentes que reduzcan su carga fiscal con decisiones tomadas antes del 31 de diciembre .

Según las reglas vigentes, aumentar a tiempo los aportes a cuentas de retiro es uno de los pasos más efectivos para pagar menos impuestos y mejorar el monto del reembolso, sin necesidad de gestiones complejas ni cambios en la declaración.

¿Cuál es el simple paso que permite una devolución extra del IRS?

El paso clave es maximizar las contribuciones a las cuentas de retiro antes de fin de año, siempre que no se haya alcanzado el tope anual. Estos aportes bajan la base imponible y pueden aumentar la devolución.

Para el año fiscal 2025, los límites son:

401(k): hasta u$s 23.500 en aportes personales.

Aportes adicionales (+50): u$s 7500; entre 60 y 63 años, hasta u$s 11.500.

IRA tradicional: hasta u$s 7000, o u$s 8000 para mayores de 50 años, según ingresos.

¿Quiénes pueden acceder y qué revisar antes de que termine el año?

Pueden beneficiarse quienes aún no alcanzaron los topes y tienen margen para ajustar sus aportes. Incluso un aumento en el último recibo de sueldo puede generar una devolución extra del IRS.

Antes de hacerlo, conviene revisar: