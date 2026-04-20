Estados Unidos ha anunciado un nuevo alivio fiscal que permitirá deducir hasta u$s 25.000 por año a aquellos trabajadores que reciban propinas como parte habitual de su ingreso. Esta medida, conocida como “No Tax on Tips”, comenzará a implementarse desde el año fiscal 2025 y estará vigente hasta 2028. Aunque no se trata de un pago directo, la deducción contribuye a disminuir el impuesto a pagar y puede actuar como un perdón parcial de deuda tributaria. Este beneficio está disponible para empleados y trabajadores independientes que cumplan con los requisitos establecidos por el IRS. La deducción está dirigida a personas que trabajen en ocupaciones donde las propinas sean habituales y recurrentes, siempre que esas actividades ya recibieran propinas antes del 31 de diciembre de 2024. Condiciones principales: El Tesoro de Estados Unidos clasifica a las 80 ocupaciones elegibles para recibir el beneficio en ocho categorías: El beneficio puede reclamarse tanto con deducciones detalladas como sin ellas, lo que amplía su alcance. Sin embargo, quedan excluidos los trabajadores de Servicios Profesionales Especificados (SSTB) y los empleados de empresas clasificadas bajo ese régimen. Es importante considerar que la inclusión de este beneficio puede resultar ventajosa para un amplio espectro de contribuyentes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. La normativa vigente permite que aquellos que no opten por deducciones detalladas también puedan acceder a este beneficio, lo que representa una oportunidad significativa para maximizar sus retornos fiscales.