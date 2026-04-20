El control fiscal en Estados Unidos puede escalar más allá de notificaciones por correo cuando una deuda se mantiene sin resolver durante largos períodos. En esos casos, las autoridades pueden avanzar con acciones más directas para asegurar el cobro. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que adeudan obligaciones fiscales por mucho tiempo y no regularizan su situación pueden enfrentar medidas severas, que incluyen visitas presenciales, congelamiento de cuentas bancarias y embargo de bienes. Cuando un contribuyente no paga o no presenta su declaración durante períodos extendidos: Si la deuda no se resuelve, el organismo puede avanzar con: En situaciones más complejas, el IRS puede intensificar sus acciones y recurrir a gestiones presenciales para ubicar al contribuyente o avanzar en el proceso de cobro. Estas visitas no son masivas, pero sí posibles en casos de incumplimiento prolongado.