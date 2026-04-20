Una disposición estatal en el estado de Indiana establece el procedimiento para el registro de apellidos de un recién nacido y redefine la asignación de la identidad familiar en situaciones donde los padres no están casados. Según esta normativa, en ausencia de un vínculo legal con el padre, los bebés serán registrados únicamente con el apellido de la madre. La medida afecta de manera directa a las familias que no tienen una unión legal y a los procesos de inscripción de nacimiento, además de requerir una comprensión clara sobre cuándo y cómo puede transmitirse el apellido paterno de manera legal. Cuando un bebé nace y sus padres no están casados legalmente y además el padre no ha establecido formalmente su paternidad, el niño será inscrito solo con el apellido de su madre en el certificado de nacimiento oficial. En esta situación, el apellido del padre no se incorpora ni queda reflejado en el documento. La normativa precisa que solo cuando la paternidad ha sido establecida legalmente antes del nacimiento, los padres pueden decidir si el apellido paterno se registra, aunque también existe la opción de inscribir el apellido materno si así lo prefieren. Esto significa que la filiación legal y la paternidad establecida son requisitos indispensables para que el apellido del padre figure en la partida de nacimiento cuando los progenitores no están casados. De acuerdo con las regulaciones estatales que rigen el registro civil de nacimientos, existen varias vías para que el apellido del padre pueda acompañar al niño en su acta de nacimiento, incluso si los padres no están casados: El estado civil de los padres al momento del nacimiento del bebé es un factor determinante. Específicamente, se considera lo siguiente: Estos aspectos son fundamentales para establecer la filiación y los derechos del recién nacido. La situación legal de los padres influye en la determinación de la paternidad y maternidad del infante.