El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los casos donde un conductor puede ver su licencia de conducir suspendida por las infracciones que acumula en su historial de manejo.

En dicha jurisdicción, las multas se traducen a un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.

Cuando se supere el límite permitido en dos años de conducción, la licencia de conducir será suspendida por las autoridades.

Suspensiones en julio y agosto de la licencia de conducir: quiénes pueden recibirlas

Según lo indican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el método que se utiliza para “identificar conductores de alto riesgo”.

En ese sentido, quienes en julio y agosto acumulen alcancen los 11 puntos contando desde los últimos 24 meses de la primera infracción registrada podrán ver suspendido su permiso de conducción como consecuencia.

Podrán suspender la licencia de conducir a quienes excedan los 11 puntos en infracciones viales. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Cómo se miden las infracciones que se acumulan dentro del historial de conducción

Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos según cada infracción registrada se acumulan de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.