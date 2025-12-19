El sistema impositivo de Estados Unidos ofrece un crédito educativo que permite recibir dinero en efectivo al presentar la declaración anual . A través de este mecanismo, ciertos contribuyentes pueden acceder a un depósito directo por gastos universitarios sin necesidad de adeudar impuestos federales.

El beneficio se aplica mediante el Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense, una herramienta fiscal pensada para estudiantes de nivel superior y sus familias. Al completar el formulario correspondiente en línea, el trámite se integra automáticamente a la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿Qué es el Crédito Tributario de Oportunidad y cómo funciona el depósito automático?

El Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense permite reclamar hasta USD 2.500 por estudiante elegible, calculados sobre gastos educativos calificados. Una parte del beneficio es reembolsable, lo que habilita un pago directo de hasta USD 1000.

El IRS procesa el depósito de forma automática cuando el contribuyente presenta el Formulario 8863 junto con su declaración de impuestos. El dinero se acredita por depósito directo o se envía por correo, según la opción seleccionada.

¿Quiénes pueden completar el formulario en línea y recibir el reembolso?

Para acceder al beneficio, el estudiante debe cursar al menos medio tiempo, no haber superado los primeros cuatro años de educación postsecundaria y estar inscripto en una institución educativa habilitada. También se aplican límites de ingresos anuales.

Requisitos principales del crédito

Ingreso máximo : USD 90.000 (o USD 180.000 en declaraciones conjuntas)

Gastos admitidos : matrícula, tasas académicas y materiales obligatorios

Formularios requeridos : Declaración de Matrícula (1098-T) y Formulario 8863

Una vez cumplidos estos requisitos y enviado el formulario en línea, el IRS liquida el crédito y deposita automáticamente el reembolso, sin trámites adicionales.