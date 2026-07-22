El Gobierno de Estados Unidos mantiene controles periódicos sobre las personas que reciben beneficios por discapacidad para verificar si continúan cumpliendo con los requisitos médicos y administrativos del programa.

Estas revisiones pueden afectar a beneficiarios de SSDI y SSI, especialmente cuando la Administración del Seguro Social necesita actualizar información sobre su condición de salud, tratamientos médicos o capacidad laboral.

El Gobierno visitará casa por casa para verificar la existencia de jubilados y pensionados

La medida se conoce como Continuing Disability Review o revisión continua de discapacidad, un procedimiento obligatorio que permite a la Administración del Seguro Social determinar si una persona sigue siendo elegible para recibir pagos por discapacidad.

La SSA informa que la ley exige realizar una revisión médica al menos una vez cada tres años. Sin embargo, si la condición médica no tiene expectativa de mejora, la revisión puede realizarse cada cinco a siete años.

Estas revisiones pueden alcanzar a personas que reciben:

SSDI , el Seguro por Incapacidad del Seguro Social , destinado a trabajadores que aportaron al sistema y quedaron discapacitados.

SSI, el Ingreso Suplementario de Seguridad, dirigido a personas con bajos ingresos, adultos mayores o personas con discapacidad que cumplen requisitos económicos.

Realizan revisiones periódicas a beneficiarios de SSDI y SSI para comprobar si siguen cumpliendo con los requisitos de discapacidad. Fuente: ChatGPT.

¿Las visitas son automáticas?

Las revisiones de discapacidad no significan que todos los beneficiarios recibirán automáticamente una visita domiciliaria. La Administración del Seguro Social suele comunicarse mediante formularios oficiales, como el SSA-454 o el SSA-455, para pedir información actualizada sobre la salud, tratamientos, médicos, hospitales, medicamentos y actividad laboral del beneficiario.

Actualmente, algunos beneficiarios pueden completar el reporte de revisión por internet desde su cuenta personal de my Social Security. La SSA también permite enviar el formulario por correo, fax o cargarlo de manera digital.

Después de recibir el reporte, la SSA puede enviar el caso a un examinador de Disability Determination Services (DDS), quien puede pedir más información o programar un examen médico si lo considera necesario.

Suspenden los pagos de todos jubilados y pensionados que postergaron este trámite

Ignorar una revisión puede generar consecuencias graves. Si la persona no completa los formularios, no aporta información médica o no se presenta a una evaluación requerida, la SSA puede considerar que no cuenta con datos suficientes para confirmar la elegibilidad. Esto puede derivar en: