La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que durante 2026 avanzará con la transición total hacia los pagos electrónicos de beneficios federales.

Esta medida alcanza a quienes reciben jubilaciones, beneficios por discapacidad y pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

La legislación federal y la Orden Ejecutiva 14247 establecen que los beneficios federales deben pagarse de forma electrónica. Como consecuencia, el Departamento del Tesoro continúa eliminando gradualmente los cheques en papel y SSA prevé completar este proceso antes de fin de año.

El trámite que deben realizar todos estos beneficiarios del Seguro Social

La SSA instó a quienes aún reciben sus pagos mediante cheque papel a realizar cuanto antes el cambio a un método electrónico.

Para hacerlo, será necesario

Crear o ingresar a una cuenta personal de my Social Security

Registrar una cuenta bancaria para recibir depósitos directos

Otra opción es solicitar a la institución financiera que envíe electrónicamente los datos bancarios a la SSA

Quienes no dispongan de una cuenta bancaria, podrán recibir sus beneficios mediante Direct Express.

SSA planea completar la transición antes de fin de año. Chat GPT

Qué sucede si no se realiza el cambio antes de que finalice la transición

Cómo los pagos electrónicos se volverán la norma antes de fin de año, quienes no se adapten a esta transición a tiempo podrían ver sus pagos suspendidos de manera temporal hasta que se realice el trámite correspondiente.

En caso de encontrarse en una situación especial, es necesario solicitar una exención ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En ese marco, la recomendación oficial es migrar cuanto antes a depósito directo a una tarjeta electrónica para garantizar que los pagos continúen acreditándose sin demoras.