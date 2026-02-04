El Gobierno de los Estados Unidos confirmó el cierre masivo de todos los bancos del país pactado en febrero. La actividad bancaria no estará disponible durante 72 horas y los clientes no podrán realizar ninguna operación que requiera de asistencia personalizada.

Si bien algunas plataformas digitales seguirán funcionando, ciertas operaciones quedarán suspendidas hasta el siguiente día hábil.

Confirmado: cierran Bank of America y todos los bancos del país

El cierre total de los bancos se debe al feriado federal del lunes 16 de febrero, por lo que no habrá atención en sucursales ni procesamiento interno de operaciones. Esto impacta directamente en Bank of America y en todas las entidades financieras del país, que permanecerán sin actividad durante ese día.

Como consecuencia, quedarán suspendidas las transferencias interbancarias, el cobro y depósito de cheques y varias operaciones en dólares. Los cajeros automáticos y aplicaciones móviles funcionarán de manera limitada, pero las acreditaciones se retomarán recién en el próximo día hábil.

Cierran todos los bancos del país el próximo lunes 16 de febrero. Fuente: Archivo.

Qué se celebra el 16 de febrero en Estados Unidos

El feriado corresponde al Día del Cumpleaños de George Washington, una conmemoración nacional en homenaje al primer presidente de los Estados Unidos. La fecha se observa oficialmente el tercer lunes de febrero en todo el país.

Al tratarse de un feriado federal, la normativa establece la suspensión de actividades en organismos públicos y en el sistema financiero, lo que explica el cierre generalizado de los bancos.

Todos los rubros que cierran durante los feriados