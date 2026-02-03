En esta noticia
El IRS recibe reportes sobre ingresos brutos y volumen de operaciones vinculadas a ventas y servicios procesadas por bancos y plataformas de pago. Luego, en función de la cantidad de dinero ingresado y transacciones realizadas de los usuarios, cruza automáticamente esos datos con lo declarado para verificar coincidencias u omisiones.
El objetivo es detectar ingresos no declarados, inconsistencias fiscales y actividades comerciales encubiertas, especialmente aquellas canalizadas a través de cuentas bancarias y plataformas de pago.
IRS investiga y monitorea de inmediato a todas estas cuentas bancarias
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) monitorea e investiga a ciudadanos y extranjeros que superen los USD 20.000 en ingresos brutos y acumulen más de 200 operaciones en un mismo año calendario.
Esta fiscalización no crea un impuesto nuevo, pero sí intensifica el cruce automático de información con las declaraciones presentadas por los contribuyentes.
Qué deben hacer los usuarios para evitar sanciones
Quienes superan los dos umbrales (USD 20.000 en ingresos brutos y 200 operaciones en el año) deben regularizar y documentar su situación para evitar avisos, auditorías o sanciones del IRS. En concreto, deberían hacer lo siguiente:
- Declarar todos los ingresos
- Verificar y conciliar los reportes recibidos
- Guardar comprobantes y registros
- Corregir errores si los hubo
- Evaluar deducciones y gastos
- Pagar o negociar si hay deudas