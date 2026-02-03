El IRS recibe reportes sobre ingresos brutos y volumen de operaciones vinculadas a ventas y servicios procesadas por bancos y plataformas de pago. Luego, en función de la cantidad de dinero ingresado y transacciones realizadas de los usuarios, cruza automáticamente esos datos con lo declarado para verificar coincidencias u omisiones.

El objetivo es detectar ingresos no declarados, inconsistencias fiscales y actividades comerciales encubiertas, especialmente aquellas canalizadas a través de cuentas bancarias y plataformas de pago.

IRS investiga y monitorea de inmediato a todas estas cuentas bancarias

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) monitorea e investiga a ciudadanos y extranjeros que superen los USD 20.000 en ingresos brutos y acumulen más de 200 operaciones en un mismo año calendario.

Esta fiscalización no crea un impuesto nuevo, pero sí intensifica el cruce automático de información con las declaraciones presentadas por los contribuyentes.

Qué deben hacer los usuarios para evitar sanciones

Quienes superan los dos umbrales (USD 20.000 en ingresos brutos y 200 operaciones en el año) deben regularizar y documentar su situación para evitar avisos, auditorías o sanciones del IRS. En concreto, deberían hacer lo siguiente:

Declarar todos los ingresos

Verificar y conciliar los reportes recibidos

Guardar comprobantes y registros

Corregir errores si los hubo

Evaluar deducciones y gastos

Pagar o negociar si hay deudas

Superar los umbrales no es ilegal, pero no declarar o declarar mal sí tiene consecuencias.