De acuerdo al calendario laboral oficial del Gobierno de los Estados Unidos, el lunes 16 de febrero todos los bancos del país cerrarán sus puertas. En concreto, las entidades financieras no ofrecerán atención al público y no será posible realizar ciertas operaciones o transacciones habituales.
La medida no se limita al sector bancario, ya que también contempla el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, que podrían optar por suspender su actividad.
Oficial: cierran todos los bancos del país este lunes
El proximo lunes 16 de febrero, las oficinas bancarias permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los cajeros automáticos para operaciones simples que no requieren asistencia del personal. De este modo, debido al fin de semana largo, los bancos permanecerán cerrados durante 3 días.
Este día se conmemora en los Estados Unidos el Día de los Presidentes, un feriado federal que se celebra cada tercer lunes de febrero en honor a George Washington, primer presidente de los Estados Unidos.
Durante esta jornada, las oficinas del gobierno federal, bancos y muchas instituciones públicas permanecen cerradas, mientras que algunas empresas privadas y comercios operan con horarios reducidos o normales, según el estado y la ciudad.
Cuáles son las operaciones bancarias que no podrán realizarse
A causa del feriado, los usuarios deberán aplazar las gestiones que requieren intervención del personal bancario. Entre ellas aparecen:
- Transferencias internacionales, debido a los datos específicos que exige el sistema (IBAN, SWIFT) y a los costos asociados.
- Apertura o cierre de cuentas bancarias, ya que necesita verificación de identidad y firma de documentos.
- Actualización de datos personales o de contacto, trámite que suele requerir validación adicional.
- Gestion de poderes o autorizaciones para terceros, procedimiento que incluye pasos notariales y verificaciones legales.
- Reclamos por operaciones no reconocidas o errores, que requieren documentación y un proceso formal de resolución.