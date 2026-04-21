Con la inflación todavía presente en gastos básicos como vivienda, transporte y alimentos, Los Ángeles confirmó un nuevo ajuste en el salario mínimo en 2026, una medida que busca sostener el poder adquisitivo en uno de los mercados más caros de Estados Unidos. Desde el 1 de julio de 2026, el salario mínimo en Los Ángeles tendrá una actualización oficial que lo llevará a USD 18.42 por hora, superando el nivel anterior de USD 17.87. La diferencia, de USD 0.55 por hora, responde a un mecanismo automático de ajuste basado en el índice de precios al consumidor, utilizado para acompañar el ritmo de la inflación. Este cambio no es menor. En una ciudad donde los costos no dejan de subir, incluso una variación aparentemente pequeña puede traducirse en varios dólares adicionales por semana para quienes trabajan jornadas completas o combinan empleos. El nuevo salario mínimo en California, en su versión local para Los Ángeles, será obligatorio dentro de los límites de la ciudad y aplicará a todos los empleados que trabajen al menos dos horas semanales en esa jurisdicción. Esto implica que: Los sectores más impactados incluyen gastronomía, comercio, construcción, limpieza, logística y servicios, donde una gran parte de la fuerza laboral está compuesta por trabajadores migrantes y latinos. El caso de la industria hotelera es distinto y mucho más favorable. Bajo una normativa específica, los empleados de hoteles grandes tendrán condiciones superiores: Esta estructura aplica a hoteles con gran capacidad, especialmente aquellos ubicados en zonas estratégicas como el área cercana al aeropuerto LAX o puntos turísticos clave. El contexto explica parte de esta decisión. Con eventos internacionales como el Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos 2028 en el horizonte, la ciudad busca fortalecer uno de sus sectores económicos más importantes: el turismo.