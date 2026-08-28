El Servicio de Impuestos Internos (IRS) podrá ordenar el avance de un embargo sobre aquellos bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias. No es un procedimiento automático, pero sí una opción concreta cuando existen obligaciones fiscales pendientes.

El embargo de parte del IRS varía según quién tenga la deuda impositiva y de la fase en la que se encuentre el proceso de la sucesión. T anto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados.

En qué situaciones IRS puede intervenir una herencia

El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, y ese patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse.

Si hay montos impagos, el IRS puede:

Reclamar el pago desde la herencia.

Exigir que el representante legal regularice la situación.

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio.

Esta medida puede llevarse a cabo cuando existen deudas fiscales pendientes y se ignoran los avisos de cobro. Shutterstock

La declaración final ante el IRS: por qué este trámite es clave

El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido . Este trámite es obligatorio y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte.

Declaraciones de años anteriores si faltaban.

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso.