En esta noticia
El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) es un beneficio fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos.
Aunque los montos varían según la cantidad de hijos, también pueden aplicar quienes no cuentan con ninguno calificado. Es un crédito 100% reembolsable, a diferencia de otros beneficios que otorga el IRS.
IRS otorga 4,213 dólares y los deposita en estas cuentas bancarias: ¿Qué requisitos se deben cumplir para reclamar este crédito fiscal?
Quienes quieran reclamar este beneficio deben cumplir con una serie de requisitos:
- Tener ingresos de trabajo por:
- Empleo.
- Negocio propio.
- Honorarios por prestación de servicios.
- Ser ciudadano estadounidense o residente legal.
- Contar con un Número de Seguro Social (SSN).
- Si se cuenta con hijos, deben calificar con los requisitos de elegibilidad.
- En caso de no tener hijos, tener entre 25 y 64 años.
¿Cuáles son los montos que se pueden reclamar?
Los montos varían en función de la cantidad de hijos elegibles que se declaren. Los valores para el año fiscal 2026 son:
- Sin hijos: $664.
- Con 1 hijo: $4.427.
- Con 2 hijos: $7.316.
- Con 3 o más hijos: $8.231.
¿Cuáles son los topes de ingreso para poder reclamar este crédito fiscal?
Los topes de ingreso también varían según la cantidad de hijos:
- Sin hijos:
- Soltero, jefe de familia o casado que declara por separado: $19,104.
- Casado que declara conjuntamente: $26,214.
- Un hijo calificado:
- Soltero, jefe de familia o casado que declara por separado: $50,434.
- Casado que declara conjuntamente: $57,554.
- Dos hijos calificados:
- Soltero, jefe de familia o casado que declara por separado: $57,310.
- Casado que declara conjuntamente: $64,430.
- Tres o más hijos calificados:
- Soltero, jefe de familia o casado que declara por separado: $61,555.
- Casado que declara conjuntamente: $68,675.