El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía avisos oficiales a quienes no presentaron su Formulario 1040 en tiempo y forma y adeudan impuestos.

Cuando no se responden en tiempo y forma, el organismo podría decidir iniciar el proceso para emitir un embargo.

¿Cómo actúa el IRS con quienes adeudan impuestos?

El primer contacto siempre llega por escrito y detalla el motivo de la comunicación. Si el contribuyente no responde, un agente autorizado puede presentarse en el domicilio para verificar datos y avanzar con la auditoría.

Durante esa visita, el agente puede pedir comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial, y también contactar a terceros vinculados al caso. El IRS remarcó que estas inspecciones siguen siendo poco frecuentes, aunque se aplican quirúrgicamente cuando hay irregularidades sin resolver.

Canales oficiales que utiliza el IRS

Llamadas autorizadas, siempre posteriores a una notificación escrita.

Cartas enviadas por el Servicio Postal de EE.UU.

Fax para verificar información laboral.

Nunca contacto por redes sociales, mensajes privados ni pedidos de pago inusuales.

La disposición alcanza a personas y familias en todo Estados Unidos que acumulan impuestos federales impagos. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué pasa si no se resuelve la deuda a tiempo?

Cuando el contribuyente sigue sin responder tras la auditoría, el IRS puede avanzar con medidas de cobro forzoso , entre ellas el embargo de cuentas bancarias y otros bienes. Es la instancia final del proceso, reservada para los casos de incumplimiento sostenido.

Para evitar llegar a ese punto, el organismo recomienda responder cualquier notificación apenas se recibe y no ignorar los plazos indicados. El IRS insistió en que nunca exige pagos inmediatos por teléfono ni amenaza con arrestos: cualquier mensaje de ese tipo es, según la agencia, un intento de fraude.