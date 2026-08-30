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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía avisos oficiales a quienes no presentaron su Formulario 1040 en tiempo y forma y adeudan impuestos.
Cuando no se responden en tiempo y forma, el organismo podría decidir iniciar el proceso para emitir un embargo.
¿Cómo actúa el IRS con quienes adeudan impuestos?
El primer contacto siempre llega por escrito y detalla el motivo de la comunicación. Si el contribuyente no responde, un agente autorizado puede presentarse en el domicilio para verificar datos y avanzar con la auditoría.
Durante esa visita, el agente puede pedir comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial, y también contactar a terceros vinculados al caso. El IRS remarcó que estas inspecciones siguen siendo poco frecuentes, aunque se aplican quirúrgicamente cuando hay irregularidades sin resolver.
Canales oficiales que utiliza el IRS
- Llamadas autorizadas, siempre posteriores a una notificación escrita.
- Cartas enviadas por el Servicio Postal de EE.UU.
- Fax para verificar información laboral.
- Nunca contacto por redes sociales, mensajes privados ni pedidos de pago inusuales.
¿Qué pasa si no se resuelve la deuda a tiempo?
Cuando el contribuyente sigue sin responder tras la auditoría, el IRS puede avanzar con medidas de cobro forzoso, entre ellas el embargo de cuentas bancarias y otros bienes. Es la instancia final del proceso, reservada para los casos de incumplimiento sostenido.
Para evitar llegar a ese punto, el organismo recomienda responder cualquier notificación apenas se recibe y no ignorar los plazos indicados. El IRS insistió en que nunca exige pagos inmediatos por teléfono ni amenaza con arrestos: cualquier mensaje de ese tipo es, según la agencia, un intento de fraude.