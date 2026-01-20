El Departamento de Licencias del Estado de Washington detalló en su sitio web oficial cuáles son las restricciones que deben cumplir al circular quienes tramiten una licencia de conducir de menores.

En estos casos, no sólo se aplican limitaciones sobre los horarios de manejo, sino también sobre las edades de los acompañantes que pueden abordar el vehículo.

Licencia de conducir de menores: quiénes pueden tramitarla

En el estado la licencia de conducir puede obtenerse a los 16 o 17 años si se cumplen con todos los requisitos del trámite. Que son

Residir en Washington

Completar un programa de formación de conductores

Tener un permiso de aprendiz de Washington durante 6 meses

No tienen condenas que imposibiliten la obtención del documento

Obtener la licencia de conducir de menores implica restricciones de circulación durante el primer año posterior. Fuente: archivo.

Quienes tengan estas licencias de conducir no pueden circular con acompañantes menores de 20 años

De acuerdo con lo informado por las autoridades, durante los primeros 6 meses quienes tengan estas licencias no podrán conducir con menores de 20 años salvo familiares directos, como

Cónyuge

Hijo

Hijastro

Hermanos por nacimiento o matrimonio

Restricción para los 6 meses siguientes

Durante la última mitad del año posterior a tramitar la licencia, no podrán circular con más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean familiares inmediatos.

“ Si conduces con seguridad durante un año, entonces expiran las restricciones para pasajeros ”, se indica.

Límites de horario para quienes tengan estas licencias de conducir

El estado determina que todos los adolescentes de 16 y 17 años tienen prohibido conducir entre la 1:00 am y las 5:00 am de manera individual durante el año posterior a la obtención del carnet.

Tan sólo podrán circular dentro de esa franja horaria quienes vayan acompañados de otro conductor en posesión de licencia de conducir y mayor de 25 años.

En caso de infringir cualquiera de las normas, las autoridades pueden aplicar sanciones económicas e incluso suspender el permiso de circulación.