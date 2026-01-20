Estados Unidos prohíbe tramitar la visa a todas las personas que estén en esta lista cuando los sistemas federales detectan coincidencias de identidad con registros de seguridad del Gobierno.

El bloqueo puede activarse desde el inicio del trámite y alcanza a todas las categorías de visa, sin importar el motivo del viaje.

Las verificaciones se realizan de forma automática mediante cruces de nombre, apellido y otros datos personales con bases oficiales. Si el sistema detecta una coincidencia relevante, la solicitud queda detenida o directamente inhabilitada, incluso antes de llegar a la entrevista consular.

¿Qué lista utiliza Estados Unidos para bloquear automáticamente la visa?

El principal registro que genera bloqueos es la lista de “Más buscados” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las personas incluidas en esa base no pueden tramitar ni obtener una visa estadounidense bajo ninguna categoría.

Cuando el nombre del solicitante coincide total o parcialmente con ese registro, los sistemas consulares lo detectan de inmediato. En los casos de coincidencia plena, el trámite queda automáticamente prohibido ; si la coincidencia es parcial, se activa una revisión administrativa que puede extenderse por tiempo indefinido.

¿Qué situaciones suelen vincular un nombre a la lista de ICE?

Órdenes de detención vigentes

Procesos judiciales abiertos en Estados Unidos

Violaciones migratorias consideradas graves

Alertas asociadas a la seguridad nacional

Las autoridades aclaran que compartir nombre y apellido con una persona incluida en los registros no implica automáticamente una prohibición permanente. Cuando se comprueba que el solicitante no es la persona buscada, el trámite puede reactivarse tras la verificación de identidad, aunque ese proceso suele demorar más de lo habitual por los controles adicionales.

¿Qué puede hacer una persona si su nombre activa un bloqueo por ICE?

De acuerdo con el Departamento de Estado, no existe un mecanismo para “limpiar” un nombre antes de iniciar el trámite de la visa. El solicitante solo toma conocimiento del bloqueo cuando el sistema detiene o rechaza la solicitud .

En estos casos, la única vía posible es esperar la revisión administrativa o, si corresponde, presentar documentación adicional cuando el consulado lo solicite. Los controles se realizan en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y no dependen de la voluntad del funcionario consular ni del tipo de visa solicitada.