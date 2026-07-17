El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede realizar visitas domiciliarias y avanzar con acciones de cobro contra quienes no resolvieron sus deudas fiscales a tiempo. El organismo aclaró que el operativo no es masivo y se activa solo en casos puntuales.

La medida alcanza a contribuyentes que omitieron el pago de impuestos federales o ignoraron notificaciones previas enviadas por correo. Se activa tras avisos sin respuesta o irregularidades relevantes en lo declarado.

¿Cómo actúa el IRS con quienes no resolvieron sus deudas fiscales?

El primer contacto siempre se realiza por escrito. Si no hay respuesta o persisten dudas sobre lo declarado, el organismo puede iniciar una auditoría formal.

En los casos más avanzados, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar datos y revisar documentación. El IRS remarcó que estas instancias son poco frecuentes.

Estos son los canales que el organismo utiliza de forma oficial:

Llamadas autorizadas, siempre posteriores a una notificación escrita.

Correspondencia enviada por el Servicio Postal de EE.UU.

Fax para verificar información laboral.

Nunca contacto por redes sociales, mensajes privados o pedidos de pago inusuales.

El primer contacto siempre se realiza por escrito. Si no hay respuesta o persisten dudas sobre lo declarado, el organismo puede iniciar una auditoría formal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si el IRS detecta deudas fiscales sin resolver?

Durante una visita o auditoría, el agente puede pedir comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial. También puede comunicarse con terceros vinculados al caso.

El IRS aclaró que nunca exige pagos inmediatos ni amenaza con acciones policiales. Ante cualquier aviso, conviene conservar la documentación fiscal y responder solo por los canales oficiales confirmados.