La Administración del Seguro Social (SSA) especifica en su sitio web oficial que los receptores de beneficios por discapacidad en ciertas ocasiones tendrán que completar un formulario para que pueda controlarse que mantengan su elegibilidad para recibir la prestación.

En ese sentido, es esencial responder en tiempo y forma y completar todos los campos requeridos para evitar que la continuidad de los pagos se ponga en riesgo.

Este proceso se conoce como Continuing Disability Review y tiene como objetivo analizar la información médica y seguir de cerca otros aspectos de la vida cotidiana de los titulares.

Envían formularios para verificar la elegibilidad de las prestaciones del Seguro Social

En caso de recibir un aviso de revisión del organismo, se tendrá que completar el Formulario SSA-454-BK según las instrucciones dadas.

Opciones para realizar el trámite

Completar el informe en línea desde la cuenta personal del beneficiario.

Enviar el formulario por fax o correo postal a la oficina local del Seguro Social.

Una vez se haya enviado a SSA, las autoridades verificarán todo lo escrito.

Cuando no se cumplan los requisitos para cobrar, podrá suspenderse la prestación. Chat GPT

Qué se revisará en este formulario que SSA controla

En estos controles podrán realizarse preguntas sobre

Su estado de salud

Su vida diaria

Los tratamientos o evaluaciones médicas que esté recibiendo

“El examinador se pondrá en contacto contigo. Podrían pedirte que rellenes más formularios o que programes un examen médico. Cuando terminemos nuestra reseña, te enviaremos una carta con nuestra decisión. Si decidimos que ya no eres elegible para prestaciones por discapacidad, también te indicaremos cómo apelar”, explica SSA.