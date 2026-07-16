Shutterstock y EFE | El Cronista USA

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede recorrer domicilios y avanzar con acciones de cobro contra contribuyentes que no resolvieron sus deudas fiscales a tiempo. La medida alcanza a quienes omitieron el pago de impuestos federales o ignoraron notificaciones previas.

El propio IRS aclaró que el procedimiento no es masivo: se activa en casos puntuales, tras avisos por correo sin respuesta o irregularidades relevantes en lo declarado.

¿Cómo actúa el IRS con quienes no resolvieron sus deudas fiscales?

El primer contacto siempre se realiza por escrito. Si no hay respuesta o persisten las dudas sobre lo declarado, el organismo puede iniciar una auditoría formal.

En los casos más avanzados, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar datos y analizar documentos. El IRS remarcó que son instancias poco frecuentes.

Estos son los canales que el organismo utiliza de forma oficial:

Llamadas autorizadas, siempre posteriores a una notificación escrita.

Correspondencia enviada por el Servicio Postal de EE.UU.

Fax para verificar información laboral.

Nunca contacto por redes sociales, mensajes privados o pedidos de pago inusuales.

El primer contacto siempre se realiza por escrito. Si no hay respuesta o persisten las dudas sobre lo declarado, el organismo puede iniciar una auditoría formal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si el IRS detecta deudas fiscales sin resolver?

Durante una visita o auditoría, el agente puede pedir comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial. También puede comunicarse con terceros vinculados al caso.

El IRS aclaró que nunca exige pagos inmediatos ni amenaza con acciones policiales. Ante un aviso, conviene conservar la documentación fiscal y responder solo por los canales oficiales confirmados.