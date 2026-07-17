Aunque la mayoría de las personas desecha los restos del café y las cáscaras de naranja después de utilizarlos, ambos ingredientes todavía conservan propiedades que pueden aprovecharse en distintas tareas del hogar. Su combinación se convirtió en uno de los trucos caseros más populares gracias a su versatilidad y fácil preparación.

Al hervir estos dos elementos en agua se obtiene una infusión concentrada que reúne los aceites esenciales de la naranja, como el limoneno, junto con los compuestos naturales presentes en el café. El resultado es un líquido con múltiples aplicaciones para limpiar, aromatizar y hasta proteger las plantas de forma sencilla.

Hervir cáscaras de naranja con café usado: para qué sirve y por qué lo recomiendan Imagen generada con Gemini IA

Lejos de convertirse en un simple residuo, esta mezcla casera puede transformarse en un aliado para la limpieza doméstica, el control de olores e incluso el mantenimiento del jardín. Estos son cuatro de los usos más prácticos que puedes darle.

Cómo preparar este aromatizante para eliminar malos olores

Mientras la mezcla hierve, el vapor libera el aroma del café y los aceites cítricos de la naranja, ayudando a neutralizar los olores intensos que suelen permanecer en la cocina.

Para preparar este método casero, hierve la mezcla a fuego bajo, sin tapar la olla, durante unos 15 o 20 minutos.

El vapor contribuirá a eliminar olores de frituras, pescado, coliflor u otros alimentos de aroma penetrante, dejando un ambiente cálido y agradable.

Limpiador casero para eliminar grasa y dar brillo

Una vez filtrada el agua de la mezcla, el líquido también funciona como un limpiador multiusos para diferentes superficies. La naranja ayuda a remover la grasa, mientras que el café aporta propiedades limpiadoras y un ligero efecto abrillantador.

Deja enfriar la infusión, cuélala con un filtro de tela o de café para eliminar cualquier residuo y colócala en un atomizador. Puede utilizarse sobre azulejos y muebles de madera oscura para limpiar y realzar su apariencia.

Se recomienda evitar su aplicación sobre mármol o piedras claras, ya que la acidez del cítrico y el color del café podrían afectar estas superficies.

Repelente natural para plantas

La mezcla de la cáscara de naranja con café usado también puede utilizarse como una alternativa ecológica para combatir algunas plagas del jardín , como:

Hormigas Pulgones Ácaros

Después de colar y enfriar el líquido, mézclalo con la misma cantidad de agua limpia. Rocía la solución sobre las hojas, especialmente en la parte inferior, y sobre los tallos durante el atardecer.

El limoneno presente en la naranja actúa como repelente natural, mientras que el aroma del café ayuda a mantener alejados algunos insectos.

Truco para limpiar las tuberías

El líquido caliente sirve para reducir malos olores y eliminar pequeñas acumulaciones de grasa en los desagües.

Antes de verter la mezcla, asegúrate de colarla para retirar completamente los restos sólidos de café y evitar obstrucciones. Después, vierte el líquido aún caliente por el fregadero o el desagüe del baño.

El calor, combinado con las propiedades de la naranja y el café, contribuye a limpiar las paredes internas de las tuberías y a mantenerlas libres de malos olores.