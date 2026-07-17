Este truco ayuda a evitar problemas en los aeropuertos.

El pasaporte es uno de los documentos más valiosos para cualquier persona que viaje al extranjero. Perderlo, dañarlo o sufrir un inconveniente con su información puede complicar el ingreso a otro país e incluso arruinar todo el itinerario.

En ese contexto, comenzó a popularizarse un truco tan llamativo como sencillo: envolver el pasaporte en papel de aluminio .

¿Para qué sirve envolver el pasaporte en papel de aluminio?

Muchos pasaportes modernos incorporan un chip RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que almacena información biométrica y datos personales del titular para agilizar los controles migratorios.

Se recomienda utilizar una barrera física adicional para reducir el riesgo de que dispositivos no autorizados intenten leer la información del chip a corta distancia.

En ese contexto, el papel de aluminio puede actuar como un material que dificulta la transmisión de las ondas de radio, ofreciendo una protección adicional mientras el documento permanece guardado.

¿Qué riesgos ayuda a evitar este truco?

El aluminio protege a los pasaportes modernos. Chatgpt

Aunque los casos de lectura ilegal de pasaportes son poco frecuentes, algunos expertos en ciberseguridad sostienen que el aluminio puede ayudar a disminuir determinados riesgos durante un viaje.

Entre ellos destacan:

Reducir la posibilidad de lecturas no autorizadas del chip RFID.

Agregar una capa extra de privacidad sobre los datos personales.

Evitar que el pasaporte permanezca constantemente expuesto cuando se transporta en bolsos o mochilas.

Complementar otras medidas de seguridad durante los desplazamientos internacionales.

No se trata de un requisito oficial ni de una obligación impuesta por las autoridades migratorias, sino de una medida preventiva que algunos viajeros deciden incorporar.

¿Todos los pasaportes tienen chip RFID?

No. La mayoría de los pasaportes biométricos emitidos en los últimos años sí incorporan un chip electrónico, aunque su implementación depende del país emisor y de la fecha de expedición del documento.

Este chip contiene información utilizada por las autoridades migratorias para verificar la identidad del viajero durante los controles fronterizos y agilizar el proceso de ingreso.