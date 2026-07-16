El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece distintos créditos y deducciones fiscales para ayudar a reducir la carga tributaria de los contribuyentes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece distintos créditos y deducciones fiscales para ayudar a reducir la carga tributaria de los contribuyentes. En algunos casos, estos beneficios pueden aumentar el monto del reembolso o incluso generar un pago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

En el caso del Earned Income Tax Credit (EITC), conocido como Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, apunta a familiar de bajos y moderados ingresos que cumplan con los requisitos establecidos por el IRS, entre los que se define, entre otras condiciones, límites de ingresos.

Reembolsos aprobados: ¿Cuáles son los requisitos del EITC?

Los principales requisitos que deben cumplir los trabajadores y familias que deseen recibir reembolsos por este crédito fiscal son:

Tener un número de Seguro Social (SSN) válido emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración

Haber obtenido ingresos de trabajo, ya sea como empleado o trabajador independiente

No presentar el Formulario 2555

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año fiscal

Cumplir con los límites de ingresos y de renta por inversiones establecidos para el año fiscal

Si se reclama el crédito por hijos, estos deben cumplir con los requisitos de:

Parentesco Edad Residencia Declaración conjunta



El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece distintos créditos y deducciones fiscales para ayudar a reducir la carga tributaria de los contribuyentes. EFE y Freepik | El Cronista USA

IRS deposita 4.427 dólares: ¿Cómo varían los montos del EITC?

El monto del EITC depende de la cantidad de hijos calificados que declare el contribuyente y el nivel de ingresos. Para el año fiscal 2026, los montos son:

Sin hijos calificados: 664 dólares

Con 1 hijo calificado: 4.427 dólares

Con 2 hijos calificados: 7.316 dólares

Con 3 o más hijos calificados: 8.231 dólares

Otros créditos fiscales compatibles con el EITC

Quienes califiquen para este crédito no quedan automáticamente excluidos de otros, ya que existen beneficios compatibles como por ejemplo: