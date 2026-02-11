Una nueva filtración de datos del Seguro Social en Estados Unidos ha generado preocupación entre expertos en ciberseguridad y autoridades financieras. La exposición involucra información altamente sensible que, de caer en manos equivocadas, podría traducirse en robo de identidad, fraudes financieros y daños económicos permanentes para millones de ciudadanos. No se trata de un simple incidente informático. Cuando los datos vinculados al número de Seguro Social quedan expuestos, las consecuencias pueden extenderse durante décadas. El número de Seguro Social (SSN) es una de las piezas de información más valiosas para los delincuentes digitales. A diferencia de una tarjeta bancaria, que puede cancelarse y reemplazarse en cuestión de horas, el SSN es prácticamente permanente. Especialistas advierten que, una vez filtrado, este dato puede circular en foros clandestinos y bases de datos ilegales durante años. Con esa información es posible: El problema no termina cuando la noticia deja de ocupar titulares. El riesgo puede reaparecer mucho tiempo después. El impacto de una brecha de seguridad en la SSA va más allá de la preocupación inmediata. Para muchas familias, especialmente dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, el daño puede afectar su estabilidad económica por años. Un caso de robo de identidad puede provocar: En algunos escenarios, la víctima descubre el fraude cuando intenta comprar una vivienda o solicitar financiamiento, mucho tiempo después de que ocurrió la filtración. Ante una posible filtración de datos personales, los especialistas recomiendan actuar con rapidez y prevención: