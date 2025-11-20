En esta noticia

El calendario académico de Estados Unidos sufrirá una pausa con un importante feriado este noviembre y se confirmó el cierre de todas las escuelas del país. La medida coincide con una de las fechas más esperadas del año y afectará a estudiantes, docentes y familias en toda la nación.

El descanso no se limitará a un solo día en varios estados y distritos escolares: muchos confirmaron una semana completa sin clases, lo que obligará a reorganizar horarios, transporte y actividades escolares en todo el país.

Documento.Oficial | Estados Unidos embargará los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite
Alerta.Oficial | Uno de los supermercados más populares del país dice adiós a 1.500 empleados con nuevos despidos masivos

¿Por qué es feriado este jueves y qué escuelas del país tendrán una semana completa de descanso?

Se trata del jueves 27 de noviembre de 2025 y corresponde al Día de Acción de Gracias (conocido en inglés como Thanksgiving Day), un feriado nacional que interrumpe la actividad escolar. Todos los niveles educativos cerrarán ese día, incluyendo K-12 y universidades, pero algunos distritos ampliaron el receso por motivos logísticos y familiares.

Entre los que confirmaron una semana completa de descanso (del 24 al 28 de noviembre) figuran:

  1. Houston ISD (Texas)
  2. El Paso ISD (Texas)
  3. Chula Vista Elementary (California)
  4. Santa Ana Unified (California)
  5. Palm Beach County Schools (Florida)

Todo lo que estará cerrado por el feriado nacional y el cierre de escuelas

El feriado del Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre también provocará el cierre de múltiples servicios públicos y privados en todo el país:

  • Bancos: la mayoría de las sucursales bancarias permanecerá cerrada; los cajeros automáticos y apps seguirán operativos.
  • Gobierno y oficinas estatales: dependencias federales, estatales y locales sin atención al público.
  • Transporte: servicios mínimos; aeropuertos y trenes operarán con alta demanda.
  • Comercio: algunos supermercados abrirán en horario reducido; el viernes 28 inicia el Black Friday.
  • Correo (USPS): no habrá entregas ni recolección de correspondencia el 27 de noviembre.

El viernes posterior no es feriado federal, pero muchas empresas y escuelas lo otorgan libre, extendiendo el fin de semana largo.

El descanso no se limitará a un solo día en varios estados y distritos escolares. Foto: Archivo
El descanso no se limitará a un solo día en varios estados y distritos escolares. Foto: Archivo

¿Cuánto dura el feriado y la semana completa de descanso para las familias?

Aunque el feriado del jueves rige a nivel nacional, la extensión del receso cambia según el distrito escolar. En Nueva York y Filadelfia, las clases solo se interrumpen jueves y viernes, mientras que en el sur y el oeste varios sistemas educativos conceden cinco días seguidos sin actividad.

Las autoridades recomiendan:

  • Revisar el calendario académico local 2025-26 en la web oficial del distrito.
  • Recordar que durante la semana de descanso se suspenden transporte y comedores escolares.
  • Planificar el cuidado infantil o viajes con antelación.