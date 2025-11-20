En esta noticia
El calendario académico de Estados Unidos sufrirá una pausa con un importante feriado este noviembre y se confirmó el cierre de todas las escuelas del país. La medida coincide con una de las fechas más esperadas del año y afectará a estudiantes, docentes y familias en toda la nación.
El descanso no se limitará a un solo día en varios estados y distritos escolares: muchos confirmaron una semana completa sin clases, lo que obligará a reorganizar horarios, transporte y actividades escolares en todo el país.
¿Por qué es feriado este jueves y qué escuelas del país tendrán una semana completa de descanso?
Se trata del jueves 27 de noviembre de 2025 y corresponde al Día de Acción de Gracias (conocido en inglés como Thanksgiving Day), un feriado nacional que interrumpe la actividad escolar. Todos los niveles educativos cerrarán ese día, incluyendo K-12 y universidades, pero algunos distritos ampliaron el receso por motivos logísticos y familiares.
Entre los que confirmaron una semana completa de descanso (del 24 al 28 de noviembre) figuran:
- Houston ISD (Texas)
- El Paso ISD (Texas)
- Chula Vista Elementary (California)
- Santa Ana Unified (California)
- Palm Beach County Schools (Florida)
Todo lo que estará cerrado por el feriado nacional y el cierre de escuelas
El feriado del Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre también provocará el cierre de múltiples servicios públicos y privados en todo el país:
- Bancos: la mayoría de las sucursales bancarias permanecerá cerrada; los cajeros automáticos y apps seguirán operativos.
- Gobierno y oficinas estatales: dependencias federales, estatales y locales sin atención al público.
- Transporte: servicios mínimos; aeropuertos y trenes operarán con alta demanda.
- Comercio: algunos supermercados abrirán en horario reducido; el viernes 28 inicia el Black Friday.
- Correo (USPS): no habrá entregas ni recolección de correspondencia el 27 de noviembre.
El viernes posterior no es feriado federal, pero muchas empresas y escuelas lo otorgan libre, extendiendo el fin de semana largo.
¿Cuánto dura el feriado y la semana completa de descanso para las familias?
Aunque el feriado del jueves rige a nivel nacional, la extensión del receso cambia según el distrito escolar. En Nueva York y Filadelfia, las clases solo se interrumpen jueves y viernes, mientras que en el sur y el oeste varios sistemas educativos conceden cinco días seguidos sin actividad.
Las autoridades recomiendan:
- Revisar el calendario académico local 2025-26 en la web oficial del distrito.
- Recordar que durante la semana de descanso se suspenden transporte y comedores escolares.
- Planificar el cuidado infantil o viajes con antelación.