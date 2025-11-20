El calendario académico de Estados Unidos sufrirá una pausa con un importante feriado este noviembre y se confirmó el cierre de todas las escuelas del país. La medida coincide con una de las fechas más esperadas del año y afectará a estudiantes, docentes y familias en toda la nación.

El descanso no se limitará a un solo día en varios estados y distritos escolares: muchos confirmaron una semana completa sin clases, lo que obligará a reorganizar horarios, transporte y actividades escolares en todo el país .

¿Por qué es feriado este jueves y qué escuelas del país tendrán una semana completa de descanso?

Se trata del jueves 27 de noviembre de 2025 y corresponde al Día de Acción de Gracias (conocido en inglés como Thanksgiving Day), un feriado nacional que interrumpe la actividad escolar. Todos los niveles educativos cerrarán ese día, incluyendo K-12 y universidades, pero algunos distritos ampliaron el receso por motivos logísticos y familiares.

Entre los que confirmaron una semana completa de descanso (del 24 al 28 de noviembre) figuran:

Houston ISD (Texas) El Paso ISD (Texas) Chula Vista Elementary (California) Santa Ana Unified (California) Palm Beach County Schools (Florida)

Todo lo que estará cerrado por el feriado nacional y el cierre de escuelas

El feriado del Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre también provocará el cierre de múltiples servicios públicos y privados en todo el país:

Bancos: la mayoría de las sucursales bancarias permanecerá cerrada ; los cajeros automáticos y apps seguirán operativos.

Gobierno y oficinas estatales: dependencias federales, estatales y locales sin atención al público.

Transporte: servicios mínimos; aeropuertos y trenes operarán con alta demanda.

Comercio: algunos supermercados abrirán en horario reducido; el viernes 28 inicia el Black Friday.

Correo (USPS): no habrá entregas ni recolección de correspondencia el 27 de noviembre.

El viernes posterior no es feriado federal, pero muchas empresas y escuelas lo otorgan libre, extendiendo el fin de semana largo.

El descanso no se limitará a un solo día en varios estados y distritos escolares. Foto: Archivo

¿Cuánto dura el feriado y la semana completa de descanso para las familias?

Aunque el feriado del jueves rige a nivel nacional, la extensión del receso cambia según el distrito escolar. En Nueva York y Filadelfia, las clases solo se interrumpen jueves y viernes, mientras que en el sur y el oeste varios sistemas educativos conceden cinco días seguidos sin actividad.

Las autoridades recomiendan: