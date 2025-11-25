El Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan ha identificado un sitio de gran relevancia arqueológica, ubicado a tan solo un kilómetro al norte de los conocidos hoyos de sacrificio de Sanxingdui, en la provincia del mismo nombre.Este espacio, que se cree funcionó como un centro de producción artesanal durante el periodo del antiguo Reino Shu, una civilización que existió entre el 2500 y el 1000 A.C., ha proporcionado información valiosa sobre las técnicas de fabricación de las sofisticadas reliquias halladas en la región.

Un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento significativo al hallar un taller milenario de más de 3,400 años de antigüedad en Sanxingdui, China. Este taller contenía una notable cantidad de oro, jade y piedras talladas, lo que representa una pieza clave para comprender los procesos de producción de artefactos en la antigüedad.

Un taller de oro en China: un hallazgo histórico que redefine el pasado

Las ruinas de Sanxingdui, descubiertas en 1920, se extienden a lo largo de 12 kilómetros cuadrados en la cuenca del río Yangtze. Este hallazgo es considerado por los arqueólogos como uno de los más significativos de los últimos años. Durante una investigación realizada a mediados de 2024, los expertos identificaron más de 400 zonas con vestigios antiguos.

Entre los elementos recuperados se encuentran piedras en bruto, fragmentos, piezas de jade y objetos terminados, lo que sugiere una línea de producción relativamente completa.

Este hallazgo refuerza la teoría de que muchas de las reliquias encontradas previamente en Sanxingdui fueron elaboradas localmente y no importadas, como se había supuesto.

Ran Honglin, jefe de excavación del Instituto de Sichuan, detalló que el taller incluye estructuras como cimientos, zonas de combustión, zanjas con cenizas y áreas de procesamiento, lo que permite reconstruir la cadena de producción artesanal. “Este descubrimiento nos proporciona evidencias claras sobre los métodos de manufactura utilizados hace más de tres milenios”, afirmó.

La zona asiatica se destaca por tener grandes cantidades de metales preciosos.

Descubren piedras preciosas prehistóricas con más de 3,000 años de antigüedad

Este nuevo hallazgo podría fortalecer la candidatura del sitio arqueológico de Sanxingdui para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, puede tener un impacto significativo en el atractivo turístico de la zona, considerada ya uno de los enclaves arqueológicos más importantes del país.

El taller permaneció enterrado durante más de 3.000 años y representa un vínculo directo con los tesoros históricos ya encontrados en Sanxingdui.

También ayuda a contextualizar tesoros arqueológicos encontrados anteriormente en la región. Hasta ahora, muchos de estos objetos carecían de una relación clara con su proceso de elaboración o su función dentro del Reino Shu.

Según la agencia oficial Xinhua, las excavaciones continuarán para intentar comprender el papel económico, espiritual y social que este centro artesanal desempeñaba en aquella antigua civilización. Se espera que los próximos hallazgos permitan definir con mayor precisión la organización productiva de Sanxingdui