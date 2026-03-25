Distintos reportes indican que el Internal Revenue Service (IRS) podría distribuir un pago de USD 1.390 por depósito directo, una ayuda pensada para aliviar el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida. Aunque no se trata de un beneficio confirmado de manera universal, la posibilidad de este ingreso generó fuerte interés entre contribuyentes, especialmente en sectores de ingresos medios y bajos. El IRS es el organismo encargado de gestionar el sistema tributario en Estados Unidos y también de administrar pagos vinculados a créditos fiscales y ayudas económicas. Por eso, cualquier novedad relacionada con transferencias directas impacta rápidamente en millones de personas. Un eventual pago de USD 1.390 podría representar un alivio clave para cubrir gastos esenciales como: En los últimos años, este tipo de asistencia estuvo asociado a programas de estímulo económico y ajustes derivados de declaraciones impositivas, lo que refuerza la expectativa sobre nuevas medidas en 2026. Uno de los puntos centrales de este posible beneficio es el uso del depósito directo, un mecanismo que el IRS promueve por su eficiencia y seguridad. Si el contribuyente ya cargó sus datos bancarios en declaraciones anteriores, el dinero podría acreditarse automáticamente en su cuenta. Las ventajas del depósito directo incluyen: Por el contrario, quienes no tengan información bancaria registrada podrían recibir el pago más tarde. Como sucede con la mayoría de los programas fiscales, el acceso al pago dependería de ciertos criterios. En general, los beneficios de este tipo suelen estar dirigidos a quienes: Es importante remarcar que no todas las personas lo recibirían automáticamente, ya que la elegibilidad depende de factores como ingresos, estado civil y situación fiscal. El IRS suele distribuir este tipo de pagos en fases escalonadas, para procesar grandes volúmenes de beneficiarios de forma ordenada. En ese esquema: Para evitar retrasos, se recomienda: