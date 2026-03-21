El Internal Revenue Service (IRS) ya comenzó con las devoluciones correspondientes al año fiscal 2025, impulsadas principalmente por la aplicación de créditos fiscales clave que cada año cobran mayor relevancia. Estos pagos forman parte del sistema tributario oficial y están directamente vinculados a beneficios como el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito por Ingreso del Trabajo, dos herramientas centrales para aliviar la carga fiscal de las familias. El monto que recibe cada contribuyente varía según su situación, pero los casos más altos se explican por la combinación de retenciones y créditos fiscales reembolsables. Entre los beneficios más importantes se destacan: A esto se suman otros factores que elevan el monto final: Quienes reúnen estas condiciones suelen recibir los reembolsos más altos, especialmente si optaron por el depósito directo al presentar su declaración electrónica. El calendario oficial del IRS ya está en marcha. Según el organismo, la mayoría de las declaraciones electrónicas sin errores se procesan en un plazo de hasta 21 días. Fechas estimadas: Para verificar el estado del reembolso, el IRS dispone de la herramienta oficial “Where’s My Refund?”, que se actualiza diariamente y permite seguir el pago en tiempo real. No todos acceden automáticamente al monto máximo. Para recibir estos reembolsos en 2026, es necesario cumplir con ciertos requisitos: