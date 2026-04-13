A partir de cambios recientes en el sistema impositivo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilita reembolsos que pueden llegar hasta $6,700 dólares, dirigidos principalmente a familias con hijos o que atravesaron procesos de adopción en el último año. La clave no está en un solo programa, sino en la combinación de créditos fiscales reembolsables que, en algunos casos, permiten recibir dinero incluso sin tener una gran carga impositiva. El monto que podría llegar a manos de los contribuyentes surge de la suma de dos beneficios centrales: Esta combinación genera una oportunidad concreta para acceder a un reembolso más alto de lo habitual, algo clave en un escenario económico desafiante. Lo más importante es que estos créditos no solo reducen impuestos: en muchos casos, se traducen en dinero directo en el bolsillo. El grupo más favorecido por este esquema incluye a: En el caso del crédito por adopción, se contemplan distintas situaciones: Sin embargo, hay condiciones clave: no aplican adopciones del hijo del cónyuge ni ciertos acuerdos específicos. Además, los beneficios comienzan a reducirse a medida que aumentan los ingresos. Acceder a este dinero no es automático. Para aprovechar estos beneficios, es fundamental: Entre los documentos más importantes se encuentran: