Mientras la pandemia quedó atrás, una historia silenciosa sigue abierta en Estados Unidos: el IRS conserva millones de dólares sin reclamar que pertenecen a contribuyentes que nunca recibieron sus pagos de estímulo completos. Lo más impactante es que, en muchos casos, ese dinero todavía puede recuperarse. La clave está en un concepto poco conocido pero fundamental y es el Recovery Rebate Credit, una herramienta que permite reclamar montos pendientes incluso años después de haber sido emitidos. Durante la distribución de los cheques de estímulo, millones de transferencias se realizaron de forma automática. Sin embargo, el sistema no fue perfecto y dejó múltiples situaciones sin resolver. Entre los principales motivos por los que el dinero no llegó correctamente se destacan: A esto se suma un factor determinante: muchas personas creyeron que no calificaban o que el pago llegaría sin necesidad de hacer ningún trámite. Esa desinformación provocó que hoy exista un volumen significativo de dinero sin reclamar del IRS. El monto varía según cada caso, pero puede ser considerable. Especialmente para quienes no recibieron el tercer pago de estímulo, aprobado en 2021. En términos generales: Esto significa que una revisión detallada puede revelar montos que nunca fueron cobrados, pese a haber sido aprobados. El punto más crítico es el tiempo. El IRS establece plazos estrictos para reclamar estos fondos, y una vez vencidos, el dinero pasa definitivamente al Estado. Para los pagos vinculados a 2021, el margen para reclamar mediante el Recovery Rebate Credit suele extenderse hasta abril de 2025. Después de esa fecha, ya no hay posibilidad de recuperarlo. Por eso, quienes sospechen que no recibieron el total deben actuar cuanto antes. El proceso incluye: